Le FONAP octroie plus de 30 millions F CFA à 9 groupements et organisations professionnelles du Wadi Fira

Le Fonds National d’Appui à la Formation Professionnelle (FONAP) a remis, le jeudi 28 janvier 2021, 9 chèques à des groupements et organisations professionnelles de la province du Wadi Fira.

La remise des chèques à ces groupements et organisations du Wadi Fira par le FONAP entre dans le cadre de sa mission qui est celle de former des jeunes et des femmes dans l’optique de lutter contre le chômage.

La Directrice du FONAP, Mme Nadjwa Mahamat Abdel-Bagui a encouragé les bénéficiaires à mettre à profit ce financement pour développer leurs activités.

Ce financement concerne 9 groupements et organisations professionnelles et 225 bénéficiaires, pour un montant global de 30 868 100 F CFA. « Nous remercions du fonds du cœur le FONAP pour son appui financier. Grace à ce financement, notre groupement aura l’opportunité de se doter de nouveaux matériels », déclare une bénéficiaire toute joyeuse.

Pour le Directeur Général du Ministère de l’Economie, de la Planification du Développement et de la Coopération Internationale, M. Nassour Barh Mahamat Itno, « Le FONAP, en finançant ces groupements, applique la politique du gouvernement qui est celui de lutter contre la pauvreté. Nous remercions le FONAP pour ses actions salvatrices ».