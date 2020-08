Le fils d’un compagnon du Maréchal du Tchad lui rend hommage

Touché par le message du Maréchal du Tchad, Idriss Déby ITNO, lors de son élévation, le 11 août 2020, Youssouf Mahamat ADAWI, fils d’un des compagnons d’armes du Président de la République, a réagi par une lettre de félicitation.

Dans son discours de circonstance, lors de sa consécration par la représentation nationale à la dignité de Maréchal du Tchad, Idriss Déby ITNO avait déclaré : « À travers ma distinction, ce sont d’autres dignes filles et fils du Tchad qui sont honorés. C’est le sacrifice, le courage, le patriotisme des milliers de soldats, de sous-officiers et d’officiers qui sont ainsi distingués. Ce sont les valeurs de fraternité, de résistance, de justice qui sont ainsi consacrées ». Il a d’ailleurs cité entre autres, Hassan Djamouss, Brahim Mahamat Itno, Maldom Bada Abbas, Ali Brahim, Mahamat Ali Abdallah, Abakar Youssouf Mahamat Itno, Abbas Koty, Hissein Mahamat Itno, Adam Haggar, Adam Kessou, Jules Beguy, Moussa Sougui, Bahar Sinine, Abdekerim Sinine, Kerim Nassour, Brahim Dilo, Allatchi Djiréi, Kafine Djadallah, Charfadine Ahmat, Daoud Soumaïne, Djibrine Dasser, Baal Zaar, Hassan Moursal, Hadje Halimé Oumar.

Youssouf Mahamat ADAWI, fils de Mahamat ADAWI NAFFE, tombé sur le champ de batail précisément à Hadjar Marfaine lors des combats contre la dictature de Hissein Habré félicite le Maréchal du Tchad. « C’est avec une immense joie et plein d’émotion à l’occasion de la fête de l’indépendance de notre cher et beau pays et celle de votre élévation à la plus haute distinction militaire qui est la dignité de Maréchal du Tchad, que je vous adresse au nom de ma famille et à mon nom propre nos meilleures félicitations », écrit-il dans sa lettre.

Il félicite l’Assemblée nationale qui a honoré la personnalité du chef de l’Etat, par-dessus le Tchad entier. « Nous disons sans risque de nous tromper que cette distinction est votre mérite. Ce titre, une fois de plus vient couronner votre parcours militaire et le dévouement pour votre pays. Cet honneur est le fruit de la lutte que vous avez mené avec vos compagnons et sans hésiter vous avez pris le soin de citer quelques-uns. Nous savons que vos compagnons sont chers et vous avez toujours une pensée en vers eux. Nous sommes très reconnaissant Excellence Monsieur le Président et nous vous souhaitons une longue vie » relate Youssouf Mahamat ADAWI.

Le Maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, avait d’ailleurs lui-même rendu hommage aux valeureux fils du Tchad qui ont donné leur vie à la Patrie et qui ne sont plus de ce monde pour jouir de la paix et de la liberté qui ont toujours constitué la cause première de leur engagement commun. « Je pense également à ces martyrs tombés sur les champs de bataille de Tiné, Bahai, Wadi Doum, Hadjar Marfaine, Ndjamena, Bohoma, etc., pour défendre la Patrie et pour protéger les Tchadiennes et les Tchadiens » avait-il relevé.