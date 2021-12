Le feu sultan Kachallah Mahamat Kasser repose au palais royal

Décédé le lundi 13 décembre, le sultan de N’Djamena urbain et rural, Kachallah Mahamat Kasser est inhumé ce mercredi dans l’enceinte du palais royal.

Finalement, c’est dans la cour du palais royal que va reposer la dépouille du sultan de N’Djamena, Kachallah Mahamat Kasser. Et non au cimetière de Lamadji. Les obsèques se sont déroulées après l’intronisation de son fils Mahamat Idjilé Kachallah Kasser comme nouveau sultan de N’Djamena urbain et rural.

La dépouille a d’abord quitté le palais royal pour la grande mosquée Roi Fayçal, où a été dite la prière aux morts. Après la prière, le corps est ramené au palais pour être enterré.

Kachallah Mahamat Kasser est né en juillet 1945 à Mabrio, à une vingtaine de kilomètres de N’Djamena. C’est en 1985 qu’il a succédé à son neveu Abbou Haoua Mahamat Chanko comme sultan de N’Djamena urbain et rural. Il a rendu l’âme dans l’après-midi du lundi 13 décembre 2021 à l’âge de 76 ans de suite de maladie à l’Hôpital de la Renaissance de N’Djamena.

Celui qui a mis 36 ans à la tête de cette chefferie traditionnelle fut un administrateur. Il avait occupé le poste de sous-préfet notamment à Abgoudam, Moïto et Guelendeng.

Le défunt laisse derrière lui 20 enfants et plusieurs petits-fils.