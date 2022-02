Le festival « Challengenfants » va se dérouler du 5 mars au 7 mai à N’Djamena

La 2e édition du festival scolaire « Challengenfants » est prévue du 5 mars au 7 mai à N’Djamena. C’est sous le thème : « Nous voulons la paix » que la compétition va se dérouler.

Ce festival vise à développer et stimuler les talents culturels des enfants pour les booster à l’excellence, afin de promouvoir les valeurs qui respectent les droits de l’homme et la culture de la paix. « Ce projet a pour fonction de servir de tremplin, un véritable vivier à inculquer aux jeunes des vertus du travail bien fait et les valeurs citoyennes à bas âge, de contribuer et de lutter contre la baisse de niveau en éveillant la conscience des jeunes, et promouvoir la santé sexuelle responsable en sensibilisant les jeunes à pratiquer une attitude positive face aux IST/VIH/SIDA et les discriminations basées sur le genre », ambitionne le directeur artistique dudit festival, Ngueneloum Blague Sou.

Challengenfants concerne les élèves du primaire ( CM1 et CM2) et ceux de la 6e en 1re, d’une vingtaine d’établissements en majorité privés. Des activités comme la dictée, la culture générale, la lecture, la récitation, les messages de paix, le slam/poésie, miss/master challenge, voice challenge et les danses chorégraphiques sont au programme.