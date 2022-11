Le Comité des Nations unies contre la torture appelle le Tchad à coopérer avec la mission d’enquête internationale sur les évènements du 20 octobre

Dans un communiqué de presse, l’ambassade, mission permanente du Tchad en Suisse, annonce la publication par le Comité des Nations unies contre la torture, des observations finales faites sur le pays.

Pour la mission, le Comité a accueilli avec “satisfaction’’ la présentation du rapport du Tchad, à sa 75e session à Genève.

Cependant, le Comité a exprimé ses préoccupations, notamment “l’usage excessif” de la force pendant les manifestations qui ont eu lieu en 2021 et 2022. La dernière, qui s’est tenue le 20 octobre dernier, contre la prolongation de la transition de deux ans décidé le dialogue national, a été violemment réprimée. Selon le gouvernement, au moins 50 personnes ont été tuées et plus de 300 blessés. L’opposition, elle, évoque plus de 100 morts.

Le Comité des Nations unies contre la torture invite le Tchad à montrer sa “pleine coopération’’ avec la mission d’enquête internationale chargée de faire la lumière sur les manifestations du 20 octobre. “Il n’y a aucune mesure de rétorsion en dehors des mentions statutaires d’usage formulées à tout pays dont le pays est examiné ’’, se satisfait la mission.