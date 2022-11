‘’Le combat de Soliri’’, du réalisateur Patrice Madjiadoum, est nominé au festival ‘’Lagunimages’’ du Bénin

Du 7 au 11 décembre, au Benin, le réalisateur Patrice Delajoie Madjiadoum, représentera le Tchad à la 10e édition du festival ‘’ Lagunimages’’. ‘’ Le combat de Soliri’’ fait partie des 5 films nominés. Il demande le soutien du gouvernement et des personnes de bonne volonté.

‘’Le combat de Soliri’’ est un long métrage de 90 minutes qui traite de la problématique du genre. Le film, sorti le 20 avril 2022, met en exergue une fille née au village, mais qui se rend en ville pour ses études et obtient une licence en droit.

De retour au village, elle se rend compte que les droits des femmes ne sont pas respectés. Soliri se bat, au prix de sa vie, pour que les femmes puissent réellement jouir de leurs droits. Elle atteint son objectif.

Pour la réalisation de ce film, Delajoie a bénéficié du soutien de Misereor. Malgré cela, le chemin a été long. ‘’Les difficultés sont énormes. Pour un film de ce genre, il faut une vingtaine de millions. J’en ai reçu que 3,5 millions. Il n’y a pas eu de sponsors. Si on pense aux difficultés et on se décourage, on ne pourra rien faire’’, déplore-t-il.

Même au festival camerounais ‘’Ecrans noirs’’ où le film a été retenu, il lui a été difficile d’avoir le billet d’avion pour y représenter le pays. ‘’Maintenant encore, c’est retenu au Bénin sur 120 films. Je suis ouvert à ceux qui veulent aider la culture tchadienne’’, lance-t-il, projetant la réalisation d’autres films de longs métrages et la mise en place de sa maison de production, ‘’Cloche TV’’.