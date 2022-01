Le Collectif des plateformes des organisations de la société civile lance ses activités

C’est à travers un point de presse fait ce samedi, à la maison des médias, que le collectif des plateformes des associations de la société civile (Coposoc) a lancé officiellement ses activités.

D’entrée de jeu, le Coordinateur adjoint et chargé de communication du collectif, Ahmat Haroun Larry, a présenté les raisons de la mise en place de ce collectif. “Après l’annonce de la date de la tenue du dialogue national inclusif, nous présidents et secrétaires généraux des différentes plateformes associatives sommes retrouvés en urgence et avions décidé de la mise en place de ladite organisation afin de contribuer au processus et à la réussite dudit dialogue“, informe-t-il.

D’après lui, le collectif se fixe un objectif axé principalement sur le dialogue national inclusif. Il a été plus explicite en ces termes : ” le Collectif des plateformes des organisations de la société civile se veut un cadre de conservation,de consultation et de proposition des solutions aux problèmes qui entravent le vivre-ensemble, l’unité nationale, la cohabitation pacifique et la cohésion sociale“.

En fin, Ahmat Haroun Larry a lancé un appel à tous les fils du Tchad : “Nous appelons tous les Tchadiens sans distinction ethnique et religieuse à une participation effective pour la réussite de ce dialogue qui est le fondement et la base même de la reconstruction d’un Tchad uni, prospère et développé“.