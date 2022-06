Le changement climatique au Sahel au cœur d’une soutenance de mémoire au département de géologie de Farcha

“Apport du barrage de sable dans la réduction des impacts de risques des changements climatiques dans le Sahel : cas de la province du Ouaddaï et Wadi Fira” est le thème de mémoire de master présenté par Koubobé Bertrand ce jeudi 09 juin 2022 au département de géologie de la faculté de sciences exactes et appliquées de Farcha.

C’est devant une assistance composée des enseignants-chercheurs, étudiants mais aussi des invités que Koubobé Bertrand a présenté son mémoire en vue de l’obtention du diplôme de master en sciences géologiques, spécialité hydrologie et systèmes d’informations géographiques.

Tout en dégageant les impacts et risques des changements climatiques dans le Sahel, il informe que l’accès à l’eau potable en général et particulièrement à l’ère du changement climatique est un enjeu crucial pour le développement d’un pays. L’objectif de son travail de mémoire vise à contribuer à la réduction des impacts de risques à travers la construction des barrages de sable.

Koubobé Bertrand affirme que les barrages de sable réduisent les impacts du changement climatique d’une manière significative, ils augmentent la production agricole, la production légumière et entrainent par conséquent la réduction des conflits, la disponibilité en eaux potables, etc.

Plusieurs changements ont été observés dans le monde qui semblent cohérent avec les répercussions des changements climatiques. “Ce sont entre autres les modifications du climat et la fonte des glaces. En ce qui concerne la modification du climat, les précipitations sont devenues de plus en plus importantes dans l’hémisphère nord, et moins importantes dans l’hémisphère sud, ce qui n’était pas le cas dans les années passées“, a-t-il souligné.

Devant les membres du jury composé de Dr Moussa Isseini, Pr Nadjitonon Ngarmaim et le Dr Nguinonbaye Mberdoum, Koubobé Bertrand a soutenu son mémoire avec une mention très bien à la délibération.