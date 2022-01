Des policiers formés en anglais par le centre Happiness

Une cérémonie de fin de formation et de perfectionnement en pratique de la langue anglaise à l’intention du personnel de la Direction de l’émigration et immigration de la Police nationale tchadienne a eu lieu ce vendredi 7 janvier 2022.

Ce sont une trentaine de personnes notamment officiers, hauts gradés, agents, etc. tous membres du personnel de la Direction de l’émigration et immigration de la Police nationale tchadienne qui ont reçu leurs attestations de fin de formation et de perfectionnement en langue anglaise, ce vendredi 07 janvier 2022, au cours d’une cérémonie organisée dans la salle de formation de ladite direction.

Le directeur général du Centre américain Happiness, Abakar Bichara, dans son mot de circonstances, s’est dit très honoré et surpris de l’engagement et de la motivation dont ont fait montre ces hauts gradés des forces de défense et de sécurité, qui malgré leur différentes occupations, ont pu avoir du temps pour suivre cette formation de trois (3) mois. Il a affirmé la disponibilité de son centre à continuer dans cette lancée afin que tout le personnel de la direction de l’émigration et immigration de la police nationale puisse s’exprimer en anglais.

Les participants ont de leur part remis au directeur général du Centre américain Happiness, une attestation de remerciement et des attestations de reconnaissance aux enseignants.