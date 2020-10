L’avenir de l’Internet au Tchad, au cœur d’un dialogue citoyen

House of Africa et Missions publiques, organisent, ce 10 octobre, à la bibliothèque nationale, un dialogue citoyen, sur l’avenir de L’Internet au Tchad. Les participants à ce dialogue vont donner leur contribution pour l’essor de l’Internet.

House of Africa, est une association panafricaine qui œuvre pour la promotion de la jeunesse africaine et le développement des Technologies de l’information et de la communication(TIC). Dans le cadre de ses activités, elle contribue à l’implantation des Objectifs de Développement Durable (ODD), des Nations Unies, et L’agenda 2063, de l’Union Africaine.

Pour son président, Abdeldjalil Bachar Bong, les TIC constituent de nos jours des facteurs determinants de la vie des citoyens. Il ajoute que ce dialogue s’inscrit dans une demarche de délibération citoyenne et de démocratie participative à l’échelle mondiale, dont, poursuit-il, l’objectif est de faire naitre une parole citoyenne sur un sujet clé : l’avenir du numérique.

Les participants à cet atelier vont plancher sur des thèmes tels que : Internet pour et par les citoyens ; explorer l’intelligence artificielle et vers une sphère digitale publique. Les recommandations issues de ces travaux seront soumises au Forum Mondial sur la gouvernance d’Internet 2020, qui va se tenir ce 27 octobre, en ligne, sous le thème: Internet United.