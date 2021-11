L’association Citizens offre des moustiquaires à des ménages de N’Djaména

L’association Citizens, en partenariat avec la Cnpcic, a remis ce matin, des moustiquaires imprégnées à l’insecticide à des ménages du 8e arrondissement de N’Djaména.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (Oms), le paludisme, affecte, aujourd’hui encore, plus de 200 millions de personnes dans le monde et tue plus de 400 mille par an, dont une bonne partie en Afrique. Au Tchad, malgré les différentes campagnes de prévention, par la chimiothérapie et la démoustication, et la remise de moustiquaires aux ménages, le paludisme touche particulièrement les couches vulnérables. Par exemple, en 2020, à la suite de cette maladie, 1432 enfants sont morts dans les hôpitaux du pays. Une moyenne de 3 décès d’enfants tous les jours. « Et surement plus élevé à la maison ou avant d’arriver à l’hôpital », d’après des estimations du ministère de la Santé publique.

L’association Citizens et l’entreprise chinoise Cnpcic, en remettant ces moustiquaires à ces ménages, espèrent faire baisser la courbe de cette maladie. « C’est également dans cette perspective que nous procédons à des sensibilisations ainsi qu’à des opérations de nettoyage des points qui pourraient encourager la prolifération », a indiqué le secrétaire général de Citizens, Abdallah Souaré. « Considérant que le paludisme est un problème de santé publique, nous nous sommes engagés à faire libérer la population du 8e arrondissement du fardeau intolérable du paludisme », a déclaré le représentant de la Cnpcic, Adoum Maouloud.

« Ce geste, en faveur des démunis, va leur permettre d’avoir au moins une moustiquaire pour prévenir le paludisme. Nous souhaitons que d’autres associations suivent leurs pas », a invité la maire du 8e arrondissement, Fatimé Yaya, avant de lancer cette opération de distribution de moustiquaires.