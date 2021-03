L’artiste Bâton Magic annonce son nouvel album titré ” Le peuple d’abord”

Après une petite absence sur le marché du disque, l’artiste musicien Bâton Magic revient avec un nouvel album. L’annonce a été faite ce 5 février, au restaurant Selesao, lors d’une conférence de presse.

L’album de douze titres intitulé « Le peuple d’abord » sera officiellement lancé, le 08 mars 2021, lors d’un concert. Le quatrième du genre.

Un opus chanté en arabe, français, sara qui s’inscrit dans le cadre de la consolidation de la paix, de la cohabitation pacifique et du vivre ensemble.



Les raisons de son lancement le jour de la célébration de la Journée internationale de la femme sont nombreuses. Il s’agit, entre autres, de répondre aux besoins de la jeunesse et contribuer de manière significative au développement de la culture et de la femme. ‘’La femme est un symbole d’union, de solidarité mais aussi de clairvoyance, raison pour laquelle nous avons choisi cette journée dédiée à elle pour la magnifier », explique Bâton Magic.





Celui qui se surnomme ”le messie de la mélodie” s’est érigé en défenseur de la cause féminine à travers son art. Son morceau ‘’Denedjé’’ ( les femmes en langue Ngambaye), dans lequel il relate certaines souffrances des femmes en est un exemple. Ce titre a d’ailleurs connu un franc succès national et s’est vu décerner le prix de la meilleure chanson de l’année en 2019 par la plateforme VMTF (Valorisons la musique tchadienne avec fierté).