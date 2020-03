L’Angola reçoit son 2e lot de bétail tchadien en guise de remboursement de dette

L’Angola a reçu le 27 mars un deuxième lot de bovins originaires du Tchad, a fait savoir l’agence de presse Angop. Le bétail en provenance du Tchad compte en partie pour le remboursement de la dette de 100 millions $, contractée par l’État tchadien auprès de l’Angola.

Ce lot de bovins va rejoindre le plateau de Camabatela, dans le cadre d’un programme de repeuplement en bovins. C’est un important programme pour le gouvernement angolais qui ambitionne l’autosuffisance alimentaire pour lutter contre la faim et la pauvreté.

Selon les termes de l’accord, le Tchad fournira à l’Angola, pour une période de dix ans, 75 000 têtes de bétail, le premier lot de 4 500 animaux avait été livré fin février.

Le Plateau de Camabatela, une région qui couvre une partie des provinces de Cuanza Norte, Uíge et Malanje, est un important centre d’élevage de bovins de boucherie, développé sur une superficie de 12.000 km2 et englobe une partie des provinces de Kwanza Norte, Malange et Uige.