Lancement de la 3ème édition du festival d’expressions chorégraphiques au Tchad Yhéni-Ndé

Culture : la 3e édition du festival international d’expressions chorégraphiques Yhéni-Ndé est lancée ce 02 décembre à l’Institut français au Tchad. C’est un festival qui trouve ses traits de force artistique et culturelle autour de cinq axes d’activités. Il se déroulera du 03 au 05 décembre à l’Ift et au Ballet national.

Yhéni-Ndé est un festival de danse patrimoniale qui s’érige dans la sauvegarde et la promotion du folklore tchadien c’est-à-dire outiller les professionnels à travers des formations, sensibiliser les leaders par le plaidoyer pour que la culture tchadienne survive, fédère les acteurs de la création chorégraphique au Tchad et démocratise l’accès à la culture et aux expressions chorégraphiques pour les masses populaires.



Pour le directeur artistique dudit festival, Awadidi, l’accent est plus mis sur la diffusion de ces expressions artistiques : ‘’Nous mettons en œuvre la diffusion traditionnelle, cœur d’activités du festival mais aussi principalement la production des spectacles de danses ainsi que d’autres formes d’expressions artistiques (musique, humour etc).

Ces activités ne sont pas seulement limitées au site principal du festival mais aussi réparties dans toutes les communes d’arrondissement de la ville de N’Djamena. Un bal populaire au rythme des danses patrimoniales où libre court est laissé à tous les talents qui veulent s’exprimer s’organisent sur le site principal », rassure t-il.



Cette édition qui à la base devrait voir la participation de six pays d’Afrique centrale a été repoussée de juin à décembre pour cause de la pandémie à coronavirus. Elle ne verra pas la participation des artistes internationaux comme prévu.