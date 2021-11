L’Action humanitaire vistata international plaide pour la protection des civils en période de conflit

A l’occasion de l’installation des membres fondateurs de l’Action humanitaire vistata international (AHVI), section du Tchad, ce matin à N’Djaména, un appel de soutien aux civils et humanitaires pris au piège dans les zones de conflit, a été lancé.

L’Action humanitaire vistata international (AHVI), est née à Génève sous l’idéologie de la dignité humaine, lors des conflits armés. Elle a notamment pour objectif de contribuer à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) par une citoyenneté basée sur la formation humanitaire et le digital.

« En jetant un regard en arrière, quand il s’agissait de faire de l’action humanitaire c’est à dire qui vise pacifiquement et sans discrimination à préserver la vie dans le respect de la dignité, à restaurer l’ordre dans ses capacités de choix il y a de cela 150 ans, l’équation n’était pas facile », reconnait le président de l’AHVI-Tchad, Boukar Michel.

Dans les pays en conflit, constate-t-il, les civils sont les premières victimes de violence et les humanitaires et médicaux qui les assistent sont de plus en plus pris pour cible sur des terrains opérationnels. Pourtant, avance Boukar Michel, le Droit international humanitaire protège les civils dans des situations de conflit. Face aux violences, « la communauté humanitaire lance un appel fort pour que les civils soient épargnés de ces souffrances que rien ne saurait justifié .»

Le système de l’Action humanitaire vitasta international est régit par trois principes fondamentaux à savoir l’humanité, la redevabilité et la solidarité.