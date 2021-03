La SONAMIG tient son conseil d’administration

Il s’est tenu ce 12 mars un conseil d’administration ordinaire de la Société nationale des mines et de la géologie (SONAMIG). À l’ordre du jour, l’examen et l’adoption d’une étude de faisabilité sur la mise en œuvre du Comptoir national de l’or et des métaux précieux ( CNOMP).



Le Comptoir national de l’or et des métaux précieux (CNOMP) est une entité opérationnelle de la Société nationale des mines et de la géologie (SONAMIG). Il a pour missions l’achat et la vente de l’or, des gemmes et autres métaux précieux provenant de l’exploitation artisanale ou semi-artisanale.

Au cours de ce conseil d’administration ordinaire de la SONAMIG, son président Mahamat Hamid Koua, a situé l’importance de cette rencontre. ‘’ Aujourd’hui, ça a été l’occasion pour le Tchad de valider l’étude qui a été menée par un cabinet pour nous tracer sur comment nous pouvons profiter au mieux des ressources que dispose le Tchad, que ce soit en termes de production, de circuit de commercialisation ou de sécurisation des emplois de ceux qui travaillent dans ce secteur’’, énonce-t-il.

Pour lui, il apparaît clairement au terme de ce travail que le secteur minier peut contribuer à la création de beaucoup d’emplois, de richesse.’’ Mais ça demande une responsabilité bien mesurée de la protection de l’environnement’’, admet-il.

D’après la SONAMIG, il y a plus de 195 000 Tchadiens qui s’adonnent à cette activité dans plus de 10 provinces du pays. ‘’ Nous devons protéger nos concitoyens dans l’activité qu’ils mènent. Et nous allons continuer à contribuer pour la croissance de ce pays parce qu’une économie qui n’est pas diversifiée, elle est précaire’’, conclut Mahamat Hamid Koua.