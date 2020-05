La Société Tchadienne des Postes et de l’Épargne inaugure son siège rénové vendredi

La Société Tchadienne des Postes et de l’Épargne (STPE), sous la tutelle du ministère des Postes, des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, inaugure le 29 mai 2020 son siège, l’Hôtel de poste, entièrement rénové.

Le siège rénové de la STPE un bâtiment constitué de plusieurs guichets regroupant tous les services de la poste en un même lieu. Selon un communiqué de l’institution, publié ce lundi 25 mai, compte tenu des mesures prises par le gouvernement pour éviter la propagation de la pandémie de Covid-19, l’inauguration sera faite en petit comité. Il est principalement constitué du ministre des Postes, des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, du directeur général de la STPE et de quelques agents afin de respecter les gestes barrières préconisés.

Cette inauguration est l’opportunité de découvrir l’intégration du digital dans les services de la poste, plus adapté pour la continuité des activités pendant la crise de Covid-19. Il est prévu la mise en place d’une ligne verte gratuite pour répondre aux besoins et demandes des clients, supprimant ainsi les déplacements non essentiels. Il sera possible également de contacter la poste via ses réseaux sociaux.

La Poste Tchadienne souhaite ainsi reprendre son rôle de vecteur essentiel du développement socioéconomique. En effet durant cette période, des services tels que le transfert d’argent, le centre de chèques postaux ainsi que la distribution du courrier sont nécessaires pour poursuivre les activités commerciales et rester connecter avec ses proches.

Un dispositif de protection est bien entendu mis en place à la Poste pour assurer la protection et l’hygiène aussi bien des agents que des clients.