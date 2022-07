La section syndicale des agents des impôts maintient son mot d’ordre de grève sèche

Le Syndicat national des agents des finances du Tchad, section syndicale des impôts, s’est réunie ce vendredi 8 juillet, pour évaluer la grève lancée depuis le 5 juillet dernier et faire le compte-rendu des démarches entreprises. Ainsi, il a été décidé du maintien de la grève sèche à compter du vendredi 8 juillet jusqu’au vendredi 15 juillet courant.

Pour les agents des impôts, le mot d’ordre de la grève a été scrupuleusement observé avec un taux de succès à 100% et a permis au président de ladite section, lors de cette plénière de saluer la forte mobilisation.

Au terme du compte-rendu des démarches entreprises, il est à signaler qu’une équipe de la section syndicale et de la direction générale des impôts ont été reçues par le ministre des Finances et du Budget, à l’effet de recueillir les doléances et de satisfaire les revendications.

Cependant, note le communiqué, aucune proposition concrète allant dans le sens du dénouement de la crise n’a été apportée.

Ainsi, il a été décidé de maintenir la grève sèche à compter de vendredi 8 juillet jusqu’au vendredi 15 juillet courant. Tout de même, le syndicat entend maintenir les pourparlers avec la hiérarchie.

Les agents des impôts sont en grève pour revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail.