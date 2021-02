La HAMA interpelle les correspondants des médias étrangers à se conformer à la législation tchadienne

Dans un communiqué de presse, la Haute autorité des médias et de l’audiovisuel (HAMA) indique avoir constaté avec regret la violation de certains décret et lois régissant la presse au Tchad, par les correspondants des médias étrangers.

Selon la HAMA, les correspondants des médias étrangers exerçant au Tchad “violent les textes de base de la République du Tchad”. L’organe de régulation des médias cite notamment, la loi 20 sur la communication audiovisuelle, la loi 31 portant régime de presse écrite et des médias électroniques et le décret 299/PR/2020 portant création, attributions, compositions et fonctionnement d’une commission nationale d’attribution de la carte d’identité du journaliste professionnel.

La HAMA exprime son “regret” face à cette situation et rappelle à ces derniers que “pour exercer au Tchad”, ils doivent obtenir au préalable une accréditation délivrée par elle et se faire délivrer aussi une carte d’identité du journaliste professionnel par la commission nationale d’attribution de ladite carte.

Par conséquent, elle invite tous les correspondants tchadiens et étrangers exerçant au Tchad à se rapprocher de ses services, car la couverture de la campagne électorale pour la présidentielle d’avril “est conditionnée par l’obtention de ces deux documents”.