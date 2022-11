La faculté des sciences sociales et humaines de l’université de N’Djamena annonce une étude de terrain au Parc de Zakouma

Par une conférence de presse organisée ce 25 novembre au campus de Toukra, la faculté des sciences humaines et sociales de l’université de N’Djamena annonce une étude de terrain dans le parc de Zakouma au profit des étudiants.

Placé sous le thème “impact du changement climatique et l’activité anthropique sur l’environnement dans le parc de Zakouma“, ce voyage d’étude se déroulera du 28 novembre au 6 décembre. Le voyage est rendu possible grâce à l’appui de deux organisations environnentales notamment Eco Tchad et African Park Network (APN).

Pour Yorombi Ahidjo, représentant des étudiants, ce projet a été initié à la base par les étudiants eux-mêmes dans le but de mettre en pratique ce qu’ils ont reçu théoriquement des enseignants dans les amphithéâtres. Après tant de difficultés rencontrées dans la recherche de financement, il se réjouit que le projet de voyage de terrain puisse devenir une réalité avec le soutien de ces organisations.

Le maître de conférences, Moutedé-madji Vincent, chef de département de géographie, indique pour sa part que dans le cadre de la formation selon le cycle LMD (licence-master-doctorat) et surtout pour son département, l’école de terrain et la mobilité constituent des volets très importants mais compte tenu des difficultés que rencontrent l’université, le département n’arrive pas à organiser régulièrement ces descentes sur le terrain. ” L’accès à la bibliothèque physique ou virtuel, à l’électricité, à la connexion pour travailler constituent des obstacles pour nos étudiants. En plus, le nombre pléthorique des étudiants ne permet pas d’organiser régulièrement ces écoles de terrain”, présente-t-il les difficultés.

Pour Seka Sem, représentant Eco Tchad, le voyage de terrain permettra aux étudiants de découvrir ce site naturel “merveilleux” du pays et a pour but principal d’établir une monographie (étude détaillée) du parc pour l’université de N’Djamena. Il ajoute en outre que ce voyage qui est ouvert à tous les étudiants de l’université ne sera pas le dernier du genre.