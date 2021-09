La Coordination de la jeunesse africaine s’implante au Tchad

La Coordination de la jeunesse africaine (CJA), a ouvert son bureau au Tchad. La cérémonie s’est déroulée le 11 septembre à son siège, derrière le stade de Diguel, dans le 8ème arrondissement de N’Djaména.

L’objectif de la Coordination de la jeunesse africaine (CJA) est de:

Promouvoir la participation de la jeunesse dans les activités socio-économiques et politique;

Promouvoir le rôle de la jeunesse dans le développement;

Permettre l’engagement des jeunes en matière d’éducation, de santé, d’emploi, d’éradication de la pauvreté, d’environnement, de la paix, de la sécurité et de la culture;

Promouvoir le genre et la diversité;

Sensibiliser les jeunes africains sur les dangers de l’immigration;

Améliorer efficacement le cadre de vie de la jeunesse et les faire participer aux instances de prise de décisions.

Pour le point focal de la Coordination de la jeunesse africaine (CJA), Hadid David, la jeunesse est définie comme une période qui s’insère entre l’adolescence et l’âge adulte. Il poursuit que la jeunesse constitue cette phrase intermédiaire pendant laquelle se joue la socialisation de l’individu.

“Les jeunes sont importants non seulement à cause de leur nombre, mais aussi parce qu’ils disposent de beaucoup de temps et d’énergie, ainsi que de compétences essentielles telles que la flexibilité et l’innovation. En outre, ils sont plus enclins au changement et à prendre des risques que la population adulte”, observe Hadid David.

Il relève que les agences internationales reconnaissent de plus en plus que les jeunes sont des partenaires essentiels du développement et que les jeunes jouent un rôle important et positif dans la réalisation du développement durable, la prévention des crises et la promotion de la paix.

A noter que la Charte africaine de la jeunesse de l’Union africaine est le premier cadre légal institué en Afrique par les acteurs impliqués dans le domaine de la jeunesse, qui soutient les politiques nationales, les programmes et les actions en faveur du développement de la jeunesse.