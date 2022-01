La conférence de l’Union des syndicats des professionnels de la presse d’Afrique centrale va se dérouler du 25 au 26 janvier à N’Djaména

L’annonce a été faite ce 19 janvier par le secrétaire général de l’Union des journalistes du Tchad (UJT), Leubnoudji Tah Nathan. La conférence de l’Union des syndicats des professionnels de la presse d’Afrique centrale ( USYPAC) vise à développer des partenariats pour promouvoir la liberté d’expression et de la presse.

Selon le SG de l’UJT, Leubnoudji Tah Nathan, l’USYPAC a sombré dans une certaine léthargie depuis la disparition de son président et son vice-président. C’est donc, poursuit-il, un coup dur porté à la lutte syndicale en faveur des professionnels des médias dans l’espace Afrique centrale où les « journalistes ont en partage la précarité, la récurrente problématique du libre accès aux sources d’information officielles, le manque de couverture sociale, l’insécurité et l’impunité des crimes commis contre les femmes et les hommes de plume et de micros ».

Pour Leubnoudji Tah, l’idéal de la lutte pour l’amélioration des conditions d’exercice du journaliste en Afrique centrale devient alors plus pressant. « Il faut donc redynamiser notre confédération pour une synergie d’action commune ».

Placée sous le thème : « Médias, paix et sécurité en Afrique centrale », cette conférence va se dérouler du 25 au 26 janvier à N’Djaména.

l’USYPAC réunit 7 pays à savoir : le Cameroun, le Congo, la République centrafricaine (RCA), la Guinée équatoriale, la République démocratique du Congo (RDC), le Gabon et le Tchad.