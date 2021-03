La Banque de l’habitat du Tchad et la Société financière internationale promeuvent l’entrepreneuriat

MESSAGE – La Banque de l’habitat du Tchad (BHT) et la Société financière internationale (SFI), du Groupe de la Banque mondiale organisent du 24 mars au 30 juin 2021 un programme de formation en ligne (webinaire) au profit des entreprises et entrepreneurs.

Ces webinaires, mises en place par la SFI et la BHT sont dédiées particulièrement aux très petites entreprises (TPE), petites et moyennes entreprises (PME), professionnels et jeunes entrepreneurs.

Ce programme de formation en ligne vise à renforcer les capacités des entreprises et particuliers durant la crise Covid-19 et les aider à mieux gérer leurs business pendant la crise, préparer la reprise et donc acquérir diverses méthodes et stratégies afin d’atténuer et minimiser les effets économiques de Covid-19.

Les thèmes du webinaire sont :

24 mars : “Survivre aujourd’hui pour prospérer demain”

31 mars : “accès au financement en période de crise’

19 mai : “ajustement du business plan en temps de crise”

2 juin : “communiquer en temps de crise”

16 juin : “faire des affaires en ligne”

“commercialiser votre entreprise en ligne”.

Tous les webinaires débuteront à 10 heures précises. Ils seront accessibles via un lien qui vous sera communiqué par courriel en écrivant à l’adresse : contact@bhtchad.com.

MESSAGE