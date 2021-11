La 5eme édition du mois du livre est lancée

La 5eme édition du mois du livre et de la lecture est lancée ce mardi, 2 novembre à la Bibliothèque nationale du Tchad, par la ministre de la Culture et de la Promotion de la Diversité, Achta Djibrine Sy.



« Le livre, vecteur de Paix et du Vivre Ensemble », c’est sous ce thème que cette 5eme édition du mois de livre et de la lecture se déroule. « Ce mois constitue particulièrement un moment d’échange et de partage entre les acteurs de la chaine du livre », a déclaré la ministre de la Culture et de la Promotion de la Diversité, Achta Djibrine Sy tout en précisant que ce mois « ».



Durant tout ce mois, la Maison de patrimoine culturelle du Tchad en partenariat avec les acteurs de la chaîne du livre, les chefs d’établissements scolaires, les chercheurs du supérieurs et enseignants, organisent des activités liées au livre et à la lecture.

Pratiquement ce mois sera animé par des séances de lecture publique, en français et en arabe dans une vingtaine d’établissements scolaires à N’Djaména mais aussi dans les provinces, à travers les centres de lecture et d’animation culturelle. Des conférences-débat et des ateliers d’écriture seront également organisés.