La 5e édition du mois du livre sous le signe du bilinguisme

La 5eme édition du mois du livre et de la lecture se déroulera du 2 au 30 novembre 2021, à N’Djaména et quelques provinces du Tchad. Mais quelle est la particularité de cette édition ? Voici ce qu’il faut savoir.

La 5e édition du mois du livre et de la lecture qui est placée sous le thème : « le livre, vecteur de la paix et du vivre ensemble » est d’abord particulière par la période dans laquelle elle s’organise. Mais d’autres particularités résident dans l’ajustement du format des prix aux écrivains et auteurs tchadiens et le format des activités à réaliser.

Chose jamais faite dans les éditions précédentes, la 5e édition du mois du livre et de la lecture va décerner un prix de la littérature tchadienne d’expression arabe. Cela pour donner un sens au bilinguisme dont on ne cesse d’en parler dans le pays.

Outre ce prix, des activités à caractère socio-éducatif seront organisées dans les dix Centres de lecture et d’animation culturelle (CLAC), implantés dans huit provinces. En plus, deux villes seront mises à l’honneur, à savoir : Kélo et Pala.

Dans la première ville, il sera organisé une remise officielle de dons des livres offerts par l’Organisation internationale de la Francophonie. Et dans la seconde, il sera organisé le lancement du deuxième réseau des CLACs composé de 13 CLACs dans onze provinces.