Koumra : le vol des motos prend de l’ampleur

Le vol des engins à deux roues, on n’en parlera jamais assez dans la ville de Koumra. Cambriolage, guet-apens, poison… Tous les moyens sont utilisés par les voleurs pour réaliser leurs forfaits. Les premières victimes sont des clandomen (moto taxi). Il ne se passe pas une semaine sans entendre qu’un clandoman a été victime d’un vol de moto.

Madjiyanouba Éric, collegien, âgé de 19 ans raconte sa mésaventure : “c’était aux environs de 13h qu’un inconnu m’a demandé de le déposer chez son ami derrière la centrale SNE au quartier Madan. Arrivé à destination, il me demande de continuer mais j’avais refusé. C’est en ce moment qu’il s’est emparé de la clé de moto avant de brandir son pistolet sur moi. J’ai dû fuir en alertant les gens. En fuyant avec la moto suivi de son complice qui était sur un autre engin jusqu’à Behongo à 7 km de Koumra, ils ont connu une panne sèche et sont partis garer la moto pour revenir chercher du carburant. Surpris par les villageois qui se lançaient à leur trousse, après avoir tiré en vain sur ces derniers, ils se sont évadés dans la nature sur une autre moto et abandonné celle qui était volée“.

Allarabaye Rodolphe, clandoman, s’est aussi retrouvé seul sur la route de Beboro après être poignardé par son client au dos et jeté par terre avant d’emporter la moto. Une heure durant, il bénéficia d’une aide d’un voyageur qui le déposa à l’hôpital Semour. Jusqu’aujourd’hui il n’a pas retrouvé son engin malgré les enquêtes.

Si certains sont victimes de braquage, d’autres ont été empoisonnés par leurs bourreaux. Nguemadjira Nalalta, trentenaire, narre son histoire en ces termes : “Deux jeunes sont venus me demander de les déposer à Péni mardi dernier. En allant, ils m’avaient demandé de virer dans une alimentation pour manger. En attendant la nourriture, on prenait le jus et peu après ils m’ont demandé d’aller payer du pain. À mon insu, mon jus était empoisonné. Quand je suis revenu, on a mangé et je me suis endormi involontairement. À mon réveil je ne retrouve ni mes clients ni ma moto.”

Il faut noter que ce phénomène prend une ampleur inquiétante ces dernier temps avec des manoeuvres nouvelles et les autorités administratives peinent à trouver une solution pour enrayer ce fléau dans la ville de Koumra.

Alex Loubadjo Djassibaye, correspondant à Koumra