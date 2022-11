Koumra: le personnel de la radio Tob se fait former

La salle de rencontre de l’ONG Solidarité au Développement Rural a abrité samedi une session de formation à l’intention des correspondants et journalistes stagiaires de la radio communautaire Tob Fm de Koumra.

Pour le Directeur de cette station, Serge Ngue-it, c’est une formation continue pour les uns et un recyclage pour les autres car la radio dénombre aujourd’hui plusieurs correspondants, bénévoles et stagiaires qui se donnent à ses activités, alors il est judicieux de les outiller pour renforcer leurs capacités.

Ce présent atelier de formation, poursuit-il, se tient grâce au fonds d’aide à la presse. Ce dans l’optique d’acquérir quelques connaissances essentielles concernant le métier notamment :

✓ l’écriture journalistique ;

✓ l’éthique et la déontologie du journalisme ;

✓le journalisme sensible aux conflits…

Le directeur renchérit que cette phase 2 de la transition invite la population à vivre en paix, dans la sécurité et la quiétude avant de leur souhaiter bonne formation.

Prenant la parole, le Président du Conseil d’Administration de la radio Tob, Djiminguebaye Vincent, s’adresse aux participants en ces termes :<<Nous avons l’obligation d’avancer positivement. Être correspondant de la radio ne veut pas dire qu’il faut se substituer à l’autorité de l’État >>.

Selon le PCA, certains correspondants de cette radio ne respectent pas l’éthique et la déontologie, or ils doivent simplement être une courroie de transmission entre leurs localités et la radio en vue de passer l’information dans le strict respect de la loi.

Il faut noter qu’une trentaine de personnes venues de différents départements prennent part à ladite formation qui sera sanctionnée par des attestations.

Alex Loubadjo Djassibaye, correspondant à Koumra