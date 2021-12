Koumra : le CERHCOE forme des jeunes en entrepreneuriat

Le Cabinet d’études et d’expertise en ressources humaines et en communication des entreprises (CERHCOE) Consulting organise une session de formation en entrepreneuriat à l’intention des jeunes au centre de lecture et d’animation culturelle (CLAC) de Koumra.

Guidimbaye Madjiro Christian, maire de la ville, remercie le CERHCOE d’avoir initié ladite formation au profit des jeunes. “Une grande fierté pour la ville car c’est une étape importante dans la vie des jeunes en matière de renforcement de capacités en entrepreneuriat à travers la nouvelle méthodologie par des techniques moins coûteuses pour réaliser un projet”, a exprimé le maire.

Quant au manager de CERHCOE Consulting, Kounda Bienvenue Assidé, sept jours pour apprendre et entreprendre s’inscrit dans une logique de principes de renforcement des capacités, corollaires de l’adage selon lequel : “La formation est l’une des rares matières qui s’accroît avec le partage”. Pour lui, les jeunes sont le fer de lance et espoir de la province qui nécessitent un tel atelier de formation. La problématique de l’emploi en général et surtout l’entrepreneuriat est au centre de la politique des plus hautes autorités de la transition. “Il y a lieu de saisir cette occasion pour se ressourcer davantage en vue de se lancer à bon escient dans la vie entrepreneuriale pour s’autoemployer”, explique le manager.

Même son du côté du directeur de cabinet du gouverneur Djassal Rabé représentant le gouverneur qui affirme que ladite formation doit être un tremplin pour les jeunes, gage de parvenir à de meilleurs résultats.