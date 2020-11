Koumra: La ministre de la Femme offre du matériel de sonorisation au Centre café des arts

La ministre de la Femme et de la protection de la petite enfance, Mme Amina Priscille Longoh, a offert, ce 08 novembre, au Centre café des arts de Koumra, du matériel de sonorisation. Il s’agit de 4 baffles, 5 micros à files, 1 micro baladeur et 1 amplificateur d’une puissance de 5000w. Etaient présents, le ministre de la Jeunesse et des sports, de l’Economie, celui des Infrastructures, le secrétaire général à la présidence de la République et le Directeur général de l’Office national de la jeunesse et des sports (ONAJES). Le Centre café des arts est l’un des rares centres de la localité qui offre un cadre de production des spectacles vivants. En signe de reconnaissance, les jeunes de ce centre ont offert à Mme Amina Priscille Longoh, un tableau peint à son effigie.

