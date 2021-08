Koumra : évaluation à mi-parcours du PROQEB

Le Programme pour la promotion de la qualité de l’éducation de base au Tchad (PROQEB), organise, du 13 au 14 août, au Centre culturel champagnat de Koumra un atelier provincial de revue à mi-parcours du processus et des résultats intermédiaires de la phase 3 du PROQEB .

Depuis 2013, le programme décennal PROQEB a entamé sa 3ème phase dans 4 provinces à savoir le Batha, le Mandoul, le Moyen Chari et le Wadi Fira pour impacter positivement sur la qualité de l’éducation et des apprentissages des enfants, jeunes et adultes.

Le programme ambitionne également favoriser l’équité ainsi que l’appropriation de connaissances pertinentes afin de continuer à apprendre et améliorer les conditions de vie de ces couches.

Pour le délégué à l’éducation nationale du Mandoul, Ahmat Ouda Nour, ”c’est une occasion de s’auto-évaluer en vue de constater ce qui a été fait, ce qui n’a pas été fait et ce qui reste à faire pour atteindre les objectifs de la phase 3”. Pour la directrice du PROQEB, Ruffine Yeko, cet atelier a pour but de réaliser un état des lieux à mi-parcours de la performance du programme éducatif.

Il s’agira donc, spécifiquement, selon les responsables du projet:

– Établir un bilan intermédiaire des résultats atteints depuis le démarrage de la phase 3 ;

– Fournir des informations sur la pertinence des produits délivrés;

– Favoriser l’apprentissage de toutes les parties prenantes, tirer des enseignements et formuler des recommandations pour la suite de la phase.