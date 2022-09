Koumra : des consommateurs des boissons frelatées réagissent à son interdiction

L’interdiction de la vente et de la consommation des boissons frelatées fait réagir les consommateurs de la ville de Koumra dans la province du Mandoul.

Nassarmadje Koulngar affirme que c’est depuis presque 10 ans qu’il consomme des alcools frelatés que le gouvernement vient d’interdire la fabrication, la vente et la consommation sur le territoire tchadien. “Ça va être dur pour moi car je ne suis pas habitué à prendre la boisson traditionnelle”, avoue cet enseignant.

Guérimbaye, un mécanicien, trouve que le gouvernement a réagi tardivement. “Si le travail du Conseil Militaire de Transition consiste à interdire ce que nous buvons, il se trompe. On va boire seulement même si ça nous tue, ce n’est pas son problème”, lache-t-il avec son baton de cigarette en main.

Madnan Richard pense que le gouvernement n’a pas réflechi aux retombées de cette décision. “L’État oublie que la Gala coute 800f. C’est pourquoi on fait le raccourci avec les boissons frelatées. On fera recours à “l’argué” notre liqueur locale”, s’exclame t-il.

Les memes plaintes sont émises par les détenteurs et détentrices des coins de vente de ces boissons.

Allataroum Pélagie, détentrice, se plaint de ce qu’elle deviendra sans ce commerce. “C’est grâce à ce commerce que je me débrouille. Et dans mon coin je prépare les bonnes nourritures moins chers pour mes clients donc ils ne manquent pas de venir. Maintenant que c’est interdit que dois-je faire ? Et ce même Etat ne m’intègre pas à la Fonction publique 8 ans après ma formation à l’école normale”; se désole-t-elle.



Alex Loubadjo Djassibaye, correspondant à Koumra