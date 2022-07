Kanem : la ville de Nokou accueille les conseillers nationaux de transition en campagne de sensibilisation sur la paix

En campagne de sensibilisation pour la paix dans la province du Kanem, les trois conseillers nationaux de transition, originaires de cette province se sont rendus ce mardi 12 juillet dans la ville de Nokou.

Après Mao, les trois conseillers nationaux de transition sont dans la ville de Nokou. Toujours pour passer le même message, celui de la paix durable et de cohabitation pacifique. Le conseiller national Mahamat Doki Warou, les conseillères Koubra Choukou et Achta Mahamat Nour, ont, tour à tour, livré le message de paix et de cohabitation pacifique dans le Kanem. Ils ont appelé les partis politiques MPS, RDP, RNDT-Le Réveil et les autres à cultiver la paix.

Pour le secrétaire général du département du Nord Kanem, Younouss Abderahim Moussa, la population du département du Nord Kanem est entièrement disposée à recevoir le message de paix sans laquelle le développement du pays ne peut être possible. “D’ores et déjà, la population est conscientisée et mobilisée pour accompagner la politique de la main tendue prônée par le PCMT“, souligne-t-il.

Pour rappel, la ville de Nokou est le chef-lieu du département du Nord Kanem. Elle est située à environ 82km au Nord de Mao, la capitale de la province du Kanem.