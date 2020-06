Journée mondiale du réfugié 2020 : “Chacun peut agir, chaque geste compte”

Le Tchad a l’instar des autres pays du monde a célébré cette année la Journée mondiale du réfugié dans un contexte de crise sanitaire préoccupante.

La crise sanitaire a pris d’autres dimensions et beaucoup parmi les plus vulnérables – dont les réfugiés et les déplacés – font face à une pandémie de pauvreté. La Journée mondiale du réfugié était doncune occasion de saluer et célébrer le courage des réfugiés et des déplacés à travers le monde entier. A cette occasion la représentante adjointe du HCR chargé de la protection, Mme Iris Blom, a rendu hommage aux communautés qui accueillent les réfugiés et qui leur manifestent les valeurs et principes universels de compassion et d’humanité. Le Tchad accueille et protègent des réfugiés depuis des années, voire des générations, et le fait de continuer à défendre ces valeurs en temps de pandémie constitue un puissant message d’espoir et de solidarité.

A l’occasion de la Journée, les jeunes tchadiens et réfugiés urbains, tous ensemble, se sont organisés à travers l’art pour sensibiliser sur les thématiques en rapport avec le coronavirus et l’éducation. Le long du mur externe du bureau du HCR à N’Djamena a servi de cadre pour les graffitis. Aussi dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le coronavirus au Tchad, des femmes réfugiées et tchadiennes, organisées en association, confectionnent des masques en tissus dont une partie est vendue et une autre distribuée gratuitement aux personnes vulnérables (tchadiens et réfugiés). Les réfugiés contribuent ainsi à l’effort national pour freiner la prorogation du virus au Tchad.

Et comme une cerise sur le gâteau, le 20 juin, le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés fait un don de matériels sanitaires au Centre Hospitalier Universitaire le Bon Samaritain situé au quartier Walia dans le 9ème arrondissement de la ville de N’Djamena. Cet appui d’une valeur d’environ 3 millions de FCFA est composé entre autres, de masques chirurgicaux, de gants, de savon liquide, d’eau de javel, de gels hydroalcooliques, d’antiseptique de thermomètre infrarouge et de dispositif de lavage des. Ce soutien traduit la présence du HCR aux côtés des agents de santé qui sont en première ligne dans la lutte contre la COVID-19.

Au 31 mai 2020, la population des personnes relevant de la compétence du HCR au Tchad était de 818.498 personnes dont 473,961 Réfugiés et Demandeurs d’asile: Soit 58% de la population totale.