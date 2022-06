Journée mondiale des réfugiés : 5 choses à savoir sur les réfugiés vivant au Tchad

Le 20 juin de chaque année, le Tchad, comme d’autres pays, célèbre la journée mondiale des réfugiés. Leur nombre, leur provenance, les structures et les camps d’accueil, découvrez 5 choses essentielles sur les réfugiés vivant au Tchad.

1-Le nombre

Le Tchad compte à ce jour environ 578 842 réfugiés sur son territoire selon les données de l’agence des Nations unies en charge des réfugiés (HCR). Ils sont âgés entre 4 et 60 ans et occupent différents sites ou camps des réfugiés au Tchad. Ils sont venus de tous bords pour diverses raisons dont la plupart se résument aux conflits internes. Aux côtés des personnes réfugiées, le pays compte 1 066 444 personnes en déplacement forcé. Les demandeurs d’asile sont estimés au nombre de 4 762.

2-La provenance

Selon les données présentées par le HCR, les réfugiés vivants au Tchad sont venus de différents horizons. Leurs pays d’origine sont notamment la Centrafrique, le Cameroun, le Nigeria, la Libye, le Soudan, la République démocratique du Congo et autres. La plupart des personnes réfugiées proviennent du Soudan. Elles sont estimées à 394 098.

3-Les camps de réfugiés

A ce jour, le pays compte plusieurs régions qui abritent les réfugiés. Ils sont installés dans des camps, notamment: Kalambari et Guilmey aux alentours de N’Djamena, Mayo-kebbi-Est, à Bagassola dans la province du Lac-Tchad et ainsi qu’à l’est et au sud du pays.

4-Structure d’accueil

Depuis 2003, le Tchad continue d’accueillir les réfugiés sur son sol. Ils sont accueillis par une structure gouvernementale. Ils s’agit de la Commission nationale d’accueil et de réinsertion des réfugiés (CNARR).

5-La loi d’asile

En décembre 2020, l’assemblée nationale tchadienne a examiné et adopté la loi 27, portant droit d’asile. Elle renforce le cadre juridique et institutionnel de la procédure d’asile. Selon les autorités de l’Agence nationale des titres sécurisé (ANATS), cette loi entrera en vigeur d’ici peu de temps.