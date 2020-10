Journée mondiale des femmes rurales : Quelle contribution de la femme rurale dans la lutte contre la pauvreté?

Le Tchad célèbre ce 15 octobre, la Journée mondiale des femmes rurales. Sur le plan national, cette édition est placée sous le thème: «la contribution de la femme rurale dans la lutte contre la pauvreté et l’impact socio économique de la COVID-19 ».La ministre de la Femme et de la protection de la petite enfance, Amina Priscille Longoh, a saisi cette occasion pour rappeler leur rôle dans le développement d’un pays et les défis auxquels elles font face.

Instituée par les Nations unies, en 1995, lors de la 4ème conférence de Beijing sur les femmes, cette journée est célébrée en vue d’attirer l’attention des dirigeants et des acteurs de développement sur la nécessité et l’attention particulière à accorder au monde rural en général et aux femmes et filles rurales en particulier en vue d’accompagner leur autonomisation.

Les femmes du milieu rural sont confrontées à plusieurs défis notamment l’accès aux services essentiels tels que les intrants, outils de travail, l’eau et l’énergie. L’on note également la propriété foncière, l’information, la formation, l’éducation et les crédits agricoles. L’arrivée de la Covid-19 rend encore plus complexe la marche de ces femmes vers leur épanouissement socioéconomique. Amina Priscille Longoh, ministre de la Femme et de la protection de la petite enfance

Selon Amina Priscille Longoh, le thème retenu vise à répondre aux différents défis précités. Elle estime que la femme tchadienne, surtout celle du milieu rural, contribue de manière déterminante à l’économie nationale et joue un rôle crucial dans le développement du Tchad. Elle s’occupe de l’agriculture et approvisionne les villes et villages des denrées alimentaires, ajoute-t-elle. La ministre poursuit que la femme contribue de façon efficace à l’amélioration de la sécurité alimentaire pour lutter contre la pauvreté au sein des communautés.

Pour cette édition, le site national retenu pour abriter la célébration officielle est le village KOUDOUGOU, Département de Kimiti, Province de Sila, et les activités sont différées pour le 15 novembre 2020.

Il faut rappeler que le Tchad a institutionnalisé cette journée par Décret N°0425/PR/MASFSN/99 du 13 octobre 1999. Depuis cette date, la journée mondiale des femmes rurales est célébrée chaque année de manière rotative, entre les provinces.