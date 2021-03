Journée des droits des femmes : les femmes de N’Djamena à l’honneur

La journée internationale des droits des femmes a lieu ce 8 mars. Cette édition est placée sous le thème : ” le leadership féminin, pour un monde égalitaire”. A N’Djamena, le traditionnel défilé s’est déroulé à la place de la Nation.



Dès l’aurore, les femmes de différentes couches socio-professionnelles ont pris d’assaut la place de la Nation. Vêtues en majorité des pagnes ” 8 mars” , ces N’Djamenoises sont venues célébrer cette journée avec la marraine de l’évènement, Hinda Deby Itno. Après plusieurs animations musicales et fanfares, le cortège de la Première dame est arrivé à 9 heures 39 minutes. Il est suivi, deux minutes plus tard, de celui du ministre d’État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet.

Le cérémonie a aussitôt débuté par l’allocution du maire de la ville de N’Djamena, Foullah Ibrahim. La première autorité municipale de la capitale tchadienne a souhaité la bienvenue aux différentes corporations représentées ainsi que les invités. Il n’a pas manqué de féliciter le comité d’organisation pour la réussite de cet évènement.

Plusieurs motions de remerciements et de recommandations ont été adressées au chef de l’État et aux forces de défense et sécurité.

Plus de détails dans nos prochaines publications.