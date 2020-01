Jeux des déficients intellectuels : deux Tchadiens gagnent des médailles

ATHLETISME – Deux athlètes tchadiens sont médaillés aux Jeux panafricains des déficients intellectuels tenus en Egypte. Ils ont remporté une médaille en bronze et une en argent à cette édition de la compétition organisée du 23 au 31 janvier.

Le Tchad sur le podium aux Jeux panafricains des déficients intellectuels Egypte 2020. À cette toute première compétition, deux Sao ont remporté respectivement une médaille en bronze au 100 m et un autre en argent en saut en longueur. La première catégorie a été gagnée par Gloria Dokné et la seconde arrachée par Népidé Marilyne.

Les jeux se sont déroulés du 23 au 31 janvier 2020 en Egypte. Organisés par spécial Olympics, quarante-sept pays ont pris part dont le Tchad avec deux athlètes.

Les championnes tchadiennes ont présenté leurs médailles au président du Comité olympique et sportif, Me Abakar Djermah ce vendredi 31 janvier au siège du Cost. En présence du président du Comité national paralympique du Tchad, Dikwa Etienne, Me Abakar Djermah a félicité le staff pour leur investissement, en réitérant l’engagement du Cost à accompagner les athlètes déficients intellectuels du Tchad dans le processus de faire participer l’équipe tchadienne aux prochains Jeux paralympiques prévus en décembre 2020 à Tokyo au Japon.

Source : Cost