Iyalat : un parcours remarquable pour Christian Saar à The Voice Afrique francophone 

Même si Christian Saar n’a pas encore gagné la 3e saison de The Voice Afrique francophone, il a rendu fier ses compatriotes tchadiens. L’artiste a connu un parcours qui n’a pas manqué de marquer le public.

Depuis le début de la compétition musicale, The Voice Afrique francophone, Christian Saar a mis tout le monde d’accord notamment son coach Nayanka Bell. Le chanteur tchadien, candidat à la 3ème édition de l’émission a franchi l’étape des Epreuves Ultimes le 9 mai, face à son concurrent Evy. Bientôt il sera découvert en live pour les GrandShows qui seront diffusés post-coronavirus.

Cette aventure a failli ne jamais commencer pour Christian Saar. En effet, lors des Auditions à l’aveugle diffusées le 7 mars, seule Nayanka Bell, membre du quatuor du jury s’était retournée. Mais depuis, Christian Saar a pris ses marques et a impressionné son coach dans les deux épreuves suivantes. Ce qui lui ouvre d’ailleurs les portes du prime en direct où le public donne son avis sur les prestations.

D’abord, Christian Saar a fait un prestation convaincante face Xiirsa lors des Battles sur le titre Suareba du grand Salif Keïta. Puis Nayanka Bell porte encore son choix sur lui lors des Epreuves Ultimes. Cette fois le jeune tchadien a mis le feu sur scène sur le titre Never too much de Luther Vandross.

Christian Saar n’est pas un inconnu du public tchadien. Le chanteur avait déjà fait ses classes dans le groupe Eklyps et le groupe du chanteur Elété, Goskad. Dès l’âge de 10 ans ce benjamin d’une fratrie de quatre enfants s’intéresse aux instruments notamment la guitare qu’il apprend auprès de son grand frère musicien. Depuis 2010, c’est en tant qu’artiste gospel que Christian Saar évolue. Il a d’ailleurs collaboré avec le rappeur tchadien Anonyme sur le titre Thank you lord.

Accèdera-t-il à la finale ? Pourra-t-il faire mieux que Lincy et Bouchra, les deux premières tchadiennes à participer à l’émission en 2016 ? Affaire à suivre.