Iyalat : “Souk hanana”, une plateforme de vente en ligne

Des jeunes tchadiens, débordent, de plus en plus, d’idées et d’imaginations. Malgré des moyens limités, ils ne cessent de surprendre le grand public de par leurs créations. L’une des dernières nées est le site de vente en ligne, Soukhanana.com.

Souk hanana est une plateforme sur laquelle divers produits sont exposés à la vente. Des laptops, des téléphones, des disques durs, des cartes mémoires, bref, tout ce qui est électronique et numérique. Le site a été créé en décembre 2019.

Pour l’instant, elle couvre la ville de N’Djamena. «Nous avions ouvert une direction mais avec la crise sanitaire,tout se passe en ligne», explique Senoussi Abdelhamid, l’un des fondateurs de ce site. Pour acheter un produit, c’est simple. « Le client doit tout d’abord se rendre sur la plateforme, Soukhanana.com. Etant là-bas, une gamme variée de produits s’y trouve. L’intéressé choisi un produit et procède par la suite au remplissage d’un formulaire puis l’envoie. Un responsable reçoit la notification, confirme la commande et contacte la personne », renseigne senoussi Abdelhamid.

Le délai de livraison de la commande ne dépasse pas trois jours. Un service s’en charge. « Nous disposons d’un service qui achemine les produits commandés à destination. Le paiement se fait soit pas cash, soit par carte. Généralement, c’est le clash que les clients choisissent », explique l’ingénieur en télécommunication.

Ils sont jeunes, tout comme leur site. Les difficultés ne manquent certainement pas, et, le coronavirus a pesé lourd sur leurs affaires. Toutefois, se console l’équipe d’ingénieurs, « nous remarquons un nombre croissant de personnes qui visitent notre site. Avec le temps, nous envisagions augmenter notre zone de couverture pour toucher les provinces du pays et, aller, ensuite, à l’international ».

Les co-fondateurs de ce site remarquent que les gens sont réservés quand il s’agit de la vente en ligne. Mais, ils tiennent à les rassurer quant à la crédibilité et le sérieux qui animent ce projet. Puisque, argument-ils, l’objectif est de faciliter l’accès aux tchadiens, des appareils et outils qui ne se trouvent pas forcement au pays, et, à des prix accessibles. Avec le temps, les habits et autres produits vont être proposés à la vente.

Ce site est l’œuvre de trois jeunes tchadiens à savoir, Mahamat Oumar, Senoussi Abdelhamid, tous deux ingénieurs en télécommunications et Guirdonan Roland, Informaticien. Ils ont tous suivi leurs études supérieures en Inde.

NDALET POHOL-GAMO