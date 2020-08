Iyalat: le Young ambassador encourage l’entrepreneuriat agricole

L’ambassadeur de l’entrepreneuriat jeune, Adam Ismaël Abdramane accompagné des acteurs de l’écosystème ont visité une ferme agricole d’un jeune à Linia, ce dimanche 30 août.

Dans le cadre de la tournée de rencontre et de promotion des initiatives entrepreneuriales jeunes, Adam Ismaël Abdramane, les responsables de quelques incubateurs et les acteurs de l’écosystème ont ténu à faire le déplacement de Linia pour soutenir la ferme Sultani Agro porté par le jeune Fadoul Sultan.

Selon le promoteur de Sultani Agro, sa ferme a une superficie de 50 hectares décomposés en plusieurs parcelles. “Nous avons pour notre premier test cette année, cultivé un peu de tout. Du maïs, du sorgho, de l’arachide, du sésame, du gombo et du pois de terre. Nous avons également un bassin de pisciculture“, explique Fadoul Sultan. “Nous sommes jeunes, avec peu moyens et grâce aux terres arables, nous relèverons ce défis d’investir dans la terre et espérons un retour positif bien que c’est difficile. D’ailleurs rien n’est facile“, commente le jeune agripreneur.

Un tour de plus d’une heure de temps à travers la ferme, a permis au Sustainable Business Young Ambassador, au President de la jeune chambre de l’entrepreneuriat à la CCIAMA, aux responsables des incubateurs et aux autres personnes présentes de constaté de visu la croissance des cultures. “La terre ne trahit jamais quand on prend soin d’elle”, balance un visiteur.

Pour l’ambassadeur de l’entrepreneuriat jeune au Tchad, Adam Ismael Abdramane, cette visite leur permet d’abord de constater les efforts fournis par les jeunes pour entreprendre dans le domaine agricole. “C’est impressionnant cet investissement et ce rendement qui est visible à travers ce champs. Nous ne pouvons qu’être fiers tout en encourageant les autres à suivre l’exemple de Fadoul Sultan“, rappelle le jeune Ambassadeur. “Nous allons continuer de soutenir à travers des visites et des actions pratiques toutes les initiatives des jeunes entrepreneurs afin de leur donner un souffle nouveau du climat des affaires entrepreneuriales des jeunes“, poursuit-il.

C’est dans une ambiance conviviale de découverte et projets communs que les acteurs de l’écosystème entrepreneurial à leur tête le Sustainable Business Young Ambassador, ont clos cette visite à la ferme agricole Sultan Agro situé à 3 km de la sous-préfecture de Linia dans le Chari Baguirmi.