Iyalat : des jeunes créent des tunnels de désinfection.

Des jeunes entrepreneurs tchadiens ont fabriqué un tunnel de désinfection pour contribuer à la riposte contre la Covid-19. Une visite de découverte a été organisée ce jeudi 27 août pour présenter l’initiative.

Cette création est une solution à la fois technologique de prévention et de lutte contre la Covid-19. « Ce tunnel est un facilitateur pour les citoyens tchadiens pour la lutte contre la covid-19. C’est vraiment compliqué avec le système de lavage des mains. Ce tunnel va permettre à tout le monde de se désinfecter sans gêne », estime l’ambassadeur de l’entrepreneuriat jeune au Tchad, Adam Ismael Abdramane.

Cette initiative est l’œuvre de Nassour Abderaman Seby, Moubarack Issakha Sogar et plusieurs autres jeunes entrepreneurs.

Pour l’un des inventeurs Moubarack Issakha Sogar, ce dispositif permettra aux entreprises, aux différents ministères de faire barrières au coronavirus. C’est dans l’optique d’accompagner le gouvernement dans sa lutte contre cette pandémie. « Ce tunnel est composé de distributeur d’un gel automatique, d’un thermomètre facial, d’un système d’enregistrement des résultats du thermomètre facial. Et par la suite il y’a un autre espace pour se désinfecter tout le corps. Ce dispositif ne permet non seulement de désinfecter tout le corps mais aussi d’alerter des cas suspects. Il existe plusieurs types de tunnels qui peuvent être adoptés à tous les endroits. Il y en a qui fonctionnent avec l’électricité et avec de l’énergie solaire », explique-t-il.

Toutefois, il évoque la difficulté qu’ils ont eu à avoir certains composants de ce tunnel comme le distributeur de gel automatique.

Ils rassurent que « Les matériels utilisés pour concevoir ce dispositif sont tous certifiés », et donc, les utilisateurs n’encourent aucun risque.