Iyalat : 16 étudiants tchadiens ont reçu leurs parchemins en ingénierie appliquée à l’université de Dschang

68 étudiants dont 16 Tchadiens, ont reçu leurs parchemins en ingénierie appliquée le 21 août, lors d’une cérémonie de remise de diplôme à l’université de Dschang. C’est à l’issue d’une soutenance organisée du 19 au 20 août.

7e promotion de master professionnel en ingénierie appliquée, option mines et pétrole, ces 68 étudiants de l’université de Dschang ont bouclé leur parcours à travers une cérémonie de remise de diplômes. Parmi eux, 16 Tchadiens dont une femme, issus des instituts universitaires de Mao, Abéché, Mongo et des université de N’Djamena et Ati. Ils sortent tous munis d’un diplôme d’ingénieur conception en mines et pétrole.

Après la cérémonie de remise de diplômes, une autre cérémonie a été organisée en leur honneur par le collectif des étudiants tchadiens au Cameroun.

«Chacun de nous a un dépôt immense en lui pour apporter sa pierre au développement de notre cher et beau pays, le Tchad. Un ingénieur est un “solutionneur” des problèmes de la société. Le pays de Toumaï que nous représentons en miniature aujourd’hui, a besoin de nous et nous sommes prêts pour le marché de l’emploi dans ce vaste domaine qui est la Géoscience, précisément les Mines, le Pétrole, la Géotechnique et l’Hydrogéologie », a expliqué DJEGUELBE Franklin, Président d’honneur du Collectif des étudiants tchadiens au Cameroun.

Les nouveaux lauréats ont saisi cette occasion pour exprimer leur satisfaction et pour se projeter sur les défis immenses qui les attendent au Tchad. « Nous venons d’écrire une nouvelle page de l’histoire et prouvons aux yeux du monde que la devise de notre pays « UNITE-TRAVAIL-PROGRES » a tout son sens. Nous devons consolider ce lien patriotique et fraternel au-delà de nos différences qui constitue une richesse pour notre patrie », a confié un lauréat à ses compatriotes venus nombreux les féliciter.