Internet society chapter du Tchad lance la 6ème édition de la fête de l’Internet

Internet society chapter Cchad (ISOC-CHAD), en partenariat avec l’Agence nationale de Sécurité informatique et de la Certification électronique (ANSICE), a organisé la 6ème édition de la fête de l’Internet, ce lundi 27 décembre à la maison nationale de la Femme.







Cet événement réunit tous les acteurs de l’écosystème de l’Internet au Tchad à travers une semaine pleine d’activités dénommée “la Fête de l’Internet”. C’est dans le cadre de la fête de l’Internet 2021, une journée de sensibilisation et d’information placée sous le thème : Défis et enjeux du cyber sécurité au Tchad.



Le président d’ISOC, Tidjani Mahamat Adoum, a relevé que l’utilisation de l’Internet n’est pas seulement limité à Facebook, à WhatsApp, à E-mail, mais on peut faire bien d’autres choses avec. « L’Internet est notre université, c’est notre marché, c’est aussi notre hôpital, internet aujourd’hui est notre société d’une manière générale », précise le président Tidjani Mahamat Adoum.

L’occasion est tout indiqué pour le président d’ISOC de réitérer la demande des internautes tchadiens sur le rabais du coût et de la qualité des services d’accès à Internet. “Je demande au représentant du ministre des Postes de passer le message des internautes tchadiens au ministre. Le message qui est celui de rendre l’internet abordable, accessible et de bonne qualité à tout le monde”, plaide-t-il. Tidjani Mahamat Adoum d’interpeller les fournisseurs d’accès à Internet en ces termes : ” faites des efforts de revoir encore la qualité et le prix de vos offres. »





Plusieurs activités et thèmes sont programmés pour les cinq (5) jours, à savoir :

La conférence-débat sur les infrastructures d’Internet, état des lieux et perspectives pour le Tchad;

Présentation de l’observatoire national sur le marché de l’Internet au Tchad;

Concurrence et transparence sur le marché de l’internet;

Cyber Sécurité, défis et enjeux du cyber sécurité;

Femme et Internet, éducation au Net;

Internet gouvernance;

Match de football entre Chapitre tchadien de l’Internet Society (ISOC) et WenakLabs,

Etc.



Pour rappel, Internet Society Chad (ISO-CHAD) est une organisation à but non lucratif qui a pour mission première “la vulgarisation de l’usage professionnel et prive de l’internet au Tchad”. C’est à travers des actions concrètes que le Chapitre tchadien de l’Internet faire évoluer l’industrie numérique au Tchad.