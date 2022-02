Internet sans frontière exhorte les autorités à faire du numérique une priorité

La réduction des tarifs Internet de 30 à 60% satisfait Internet sans frontière. Tout de même, l’ONG exhorte les autorités à faire du numérique une priorité.

Internet sans frontière (ISF) dit apprendre avec satisfaction les premières annonces des fournisseurs d’accès à Internet sur la réduction des tarifs et les différentes mesures fiscales prises par les autorités pour rendre possible cette baisse. L’ONG se réjouit également de la suppression des taxes douanières sur les terminaux réseaux ( smartphones, ordinateurs, tablettes…).

Elle demande aux autorités et opérateurs à continuer dans ce sens afin de garantir le droit des Tchadiens à une connectivité de bonne qualité, à un prix abordable et inclusif et à la couverture de l’ensemble du territoire. « ISF exhorte les autorités à faire du numérique une priorité en investissant massivement dans les infrastructures et la formation dans des nouvelles technologies de l’information et de la communication pour augmenter le taux de connectivité au Tchad, parmi les plus bas au monde », interpelle Abdelkerim Koundougoumi, le directeur bureau Afrique de l’ISF.

Internet sans frontière rappelle avoir organisé plusieurs campagnes contre la censure et mené des plaidoyers contre le coût de la connexion au Tchad.

L’ONG réitère sa disponibilité à apporter son expertise pour un « Internet sûr, sécurisé et fiable », en soutenant les initiatives de lutte contre la désinformation et les discours de haine en ligne.

