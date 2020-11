International : la 47e session de l’OCI s’ouvre ce jour à Niamey

Le Tchad comme d’autres pays membres de l’Organisation de la conférence islamique (Oci), prend part à la 47e session du comité des ministres des Affaires étrangères de l’organisation à Niamey. Les travaux ont démarré ce vendredi 27 novembre.

Ouverture ce matin à Niamey de la 47e session du comité des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la conférence islamique (Oci). Le lancement des travaux s’est fait ce vendredi 27 novembre au centre de conférences international Mahatma Gandhi. Il a été présidé par le chef de l’État nigérien, Issoufou Mahamadou. Cette 47e session est placée sur le thème : Unis contre le terrorisme pour la paix et le développement.

Pendant les deux jours, du 27 au 28 novembre, la Oumma islamique regroupée à la capitale nigérienne aura à examiner toutes les questions internationales ainsi que celles de la communauté islamique.

Les assises déboucheront sur l’élection d’un nouveau secrétaire général de l’organisation. À ce titre, l’ambassadeur tchadien Hissein Brahim Taha est en lice pour le poste.

L’Oci compte 57 pays membres, et se positionne comme la plus importante organisation mondiale après le système des Nations-Unies. Et le Tchad fait partie des pays fondateurs de l’organisation, et ce depuis septembre 1969 à Rabat au Maroc. Pour la tenue de cette conférence internationale, l’Arabie Saoudite a débloqué 2,5 millions de dollars (1,3 milliard FCFA) pour appuyer le pays hôte, le Niger. Un évènement qui devrait avoir lieu en mars dernier, mais pour de raison de la pandémie liée au Covid-19, il se tient à cette date du 27 novembre.