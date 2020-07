Insécurité : 10 morts, plusieurs blessés et 2 femmes enlevées au Lac

La localité de Tinana, située à une vingtaine de kilomètre de Kaïga Kindjiria, dans le département de Kaya, province du Lac a été la cible d’une attaque meurtrière. Le bilan provisoire fait état de 10 morts, 2 enlevées, plusieurs blessés, et le village complètement pillé.

Des sources sécuritaires sur place renseignent que l’attaque a eu lieu dans la nuit du 30 juillet 2020, autour de minuit. Les assaillants auraient encerclé la petite localité de Tinana, avant de lancer l’assaut.

Des survivants rapportent que, ce sont des hommes armés qui les ont attaqués. Les dix victimes auraient rendu l’âme sur place. Après leur attaque, dans leur repli, ces assaillants présumés appartenir à la secte Boko-Haram, après avoir dépossédés le village de ses biens, ont enlevé deux jeunes femmes.

Les forces de défense et de sécurité sont à leur trousse. Pourtant, il y a à peine une semaine, le ministre en charge de la Défense s’est rendu dans le Lac, pour dit-on redynamiser les forces en vue d’éviter des attaques surprises.

Apparemment, cette attaque à la veille de la fête de Tabaski a surpris plus d’un et murement planifié par les assaillants, visiblement en manque de provision et des nourritures après l’opération colère de Bohoma ayant délogé les terroristes de Boko-haram dans la province du Lac selon les autorités.