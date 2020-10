Inondations : une plateforme de jeunes aménage les rues difficiles d’accès à Diguel Zafaye

Une plateforme dénommée “Initiatives d’aide à ton concitoyen”, donne un coup de main en aménageant la voie principale du quartier Diguel Zafaye, dans le 8ème arrondissement. C’était le 3 octobre.

Ils sont des jeunes, issus des différentes associations et organisations, à se réunir au sein d’une plateforme. Objectif : aider les personnes touchées par les inondations. Ils supportent eux-même l’aménagement des rues difficiles d’accès.

Aménagement de la grande voie du quartier Digicel Zafaye @sergedjimhodoum

Munis des pelles, bottes, sacs et autres matériels de travail, ces jeunes se sont déployés dans le 8ème arrondissement de N’Djaména, notamment au quartier Diguel Zafaye, carré 17, pour arranger l’artère principale. C’est par la canalisation qu’ils ont commencé. Puis ils ont procédé au terrassement par du remblai.

Une initiative qui selon le président du comité d’organisation, Brahim Ramadan, fait suite à une enquête menée par leur équipe au sein de l’arrondissement. A l’issue de l’enquête, on a remarqué que les habitants dudit quartier rencontrent des difficultés en empruntant cet axe, relève-t-il. « On a assisté la semaine dernière à un cas de maladie. Ils ont transporté le malade sur les épaules pour le sortir de la zone », a déploré Brahim Ramadan.

Le chef dudit quartier, Adoudou Sabir, a apprécié l’initiative de ces jeunes et leur engagement. Pour lui, les habitants du quartier et les usagers de cette voie ont de la peine à vaquer librement à leurs occupations suite à l’état de la route. « Si ces jeunes ont vu nos souffrances, et que de leur gré ils ont décidé de nous venir en aide, que Dieu les aide », s’est-il réjouit. Il a exhorté la plateforme à faire plus pour des personnes se trouvant dans la même situation.

La plateforme “Initiative d’aide à ton concitoyen” compte élargir d’autres actions dans les provinces, pour aider des villages engloutis dans l’eau.