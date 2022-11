Inondations : Remise de fournitures aux sinistrés par Perenco Tchad

La direction de Perenco Tchad a fait des dons de non-vivres au ministère du Genre et de la Solidarité nationale ce vendredi 25 novembre 2022.

Remise de dons par Eric Josseron, Directeur General de Perenco Tchad à la directrice de l’action sociale, Murielle Moussa Martin

Selon la directrice des ressources humaines et de la communication de Perenco Tchad, Zina Galmaï, ces dons de son entreprise sont destinés aux sinistrés des sites de Toukra. « Perenco Tchad est une entreprise responsable et engagée qui s’efforce de contribuer au développement des pays dans lesquels nous sommes présents et à établir des relations constructives et durables. C’est donc tout naturellement que nous répondons aujourd’hui à l’appel lancé par le gouvernement tchadien en remettant ces dons pour les victimes des inondations de Toukra », a-t-elle exprimé.

les dons composés de quelques centaines de couvertures, nattes, lampes solaires et moustiquaires, etc.

Réceptionnant les dons composés de quelques centaines de couvertures, nattes, lampes solaires et moustiquaires, la directrice de l’action sociale, Murielle Moussa Martin, a remercié la direction de Perenco Chad pour avoir répondu favorablement à l’appel du gouvernement. Elle a invité les autres entreprises à emboîter les pas de ce groupe pétrolier pour soulager les victimes des inondations.