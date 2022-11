Inondations : le Tchad fait le point de la situation avec ses partenaires

Le ministre de la Prospective Economique et des Partenariats Internationaux, Moussa Batraki a tenu une réunion avec le bureau de coordination humanitaire des Nations unies ce 22 novembre 2022. A l’ordre du jour, les inondations et la mobilisation des ressources y relative.

La réunion a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement intervenant avant, pendant et après les inondations. Il s’agit du ministre du Genre et de la Solidarité nationale, celui de l’Hydraulique et de l’Assainissement, celui de l’Administration du territoire, celui en charge de l’Environnement, de l’Agriculture Étaient également présents, l’ambassadeur de France et celui de l’Union européenne, les chefs d’Agence des Nations unies au Tchad, les services de coopération française, italienne, espagnole et américaine pour le développement, le Comité international de la Croix-Rouge, l’IRC et plusieurs autres ONGs.

Au cours de cette réunion, un aperçu de la situation a été fait aux différents partenaires. Ainsi, il ressort que la population totale affectée est de 1 139 628personnes, soit 189 761 ménages, dans 19 des 23 provincesque compte le Tchad; 157 894 personnes (24 936 ménages) occupent 17 sites dans la ville de N’Djamena et la province de Hadjer-Lamis. Il ressort également que le risque de débordement du lac Tchad est imminent et plusieurs personnes pourraient être affectées par les inondations fluviales dans la province du Lac. Pour assister ces personnes, un financement requis 69,8 millions USD est requis. Actuellement, les fonds mobilisés se chiffrent à 13,7 millions USD. Le gap à combler est de 56,1 millions USD. C’est sur cette différence de financement que les membres du gouvernement et les partenaires ont échangé. A l’issue de la rencontre, plusieurs partenaires dont l’Ambassade des Etats-Unis, de Grande Bretagne et la coopération italienne ont fait part des mobilisations additionnelles attendues dans les prochains jours.

De même, les partenaires se sont entendus pour mieux comptabiliser l’important apport national structuré autour de la solidarité nationale afin qu’il puisse être mieux apprécié par tous les partenaires internationaux.