Inondations : « A peine la maison allait s’écrouler sur nous. Que Dieu bénisse le gouvernement pour cette aide qu’il nous a apportée », victime d’inondation

A Diguel, dans la commune du 8e arrondissement, le sous comité assistance aux personnes démunies, appuyé par l’Office national de sécurité alimentaire (ONASA), a distribué des kits alimentaires à 200 ménages victimes des inondations, ce 31 août.

Après les centres sociaux et d’autres structures abritant les personnes démunies, le sous-comité chargé de porter assistance aux personnes durement frappées par les effets de la covid-19 et celles touchées par les inondations. Les vivres mis à la disposition par l’ONASA sont ce jour distribués aux personnes vulnérables du quartier Diguel dans la commune du 8e arrondissement de N’Djamena. Ce sont 200 kits alimentaires qui été ont donnés à 200 ménages vulnérables.

« Toute la maison a été inondée. Maintenant nous avons pu évacuer les eaux mais c’est encore humide et dangereux pour notre santé. Dieu merci, le gouvernement a pensé à nous. Je voudrais lui dire merci. Merci aussi au chef de carré et au délégué du quartier qui ont permis que nous bénéficions de ces vivres. Que Dieu les bénisse », témoigne un père de famille. « Je suis veuve avec des enfants. Mon mari est décédé il y a 12 ans. A peine la maison allait s’écrouler sur nous. Les voisins et les enfants ont pu renforcer certains côtés avec des troncs d’arbres. Nous y sommes, mais on ne sait pas ce qui va advenir. Que Dieu bénisse le gouvernement pour cette aide qu’il nous a apportée. Sincèrement merci et merci à toute la délégation qui est venue nous aider », lance une autre bénéficiaire.

Pour rappel, à travers le fonds de solidarité dégagé suite à l’instruction du président de la République, l’ONASA a fait un stock de vivres. Depuis le 21 août, ces vivres sont distribués aux personnes démunies et touchées par les inondations à N’Djamena et dans les provinces, par le sous-comité assistance aux personnes démunies